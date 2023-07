Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 06 iulie 2023, 00:13 / Actualizat joi, 06 iulie 2023 00:13MM Stoica (58 de ani), managerul de la FCSB, a ramas impresionat de stoperul Denis Harut (24 de ani) dupa meciurile amicale din Olanda.Harut a fost titular alaturi de Dawa in centrul apararii cu Anderlecht, scor 2-5, si PAOK, scor 1-1, si are sanse mari sa isi pastreze pozitia in startul sezonului.FCSB - PAOK 1-1Debut de cosmar: Ngezana s-a facut de ras la primul meci pentru FCSB! + Ce stoperi ... citeste toata stirea