Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 10 noiembrie 2023, 08:00 / Actualizat vineri, 10 noiembrie 2023 09:17Mihai Stoica (58 de ani), presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB, si-a schimbat discursul fata de "galbenul" incasat de Octavian Popescu (20) in meciul cu Rapid, 1-2, in urma caruia decarul ros-albastru va fi suspendat la urmatoarea partida, cu FCU Craiova.Octavian Popescu trebuia sa scape fara "galben" cu Rapid pentru a amana suspendarea, insa a clacat in ... citeste toata stirea