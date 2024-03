MM Stoica, dupa ce titularul la FCSB a stat in tribune la Columbia - Romania: "Asta e diferenta"

Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 28 martie 2024, 12:08 / Actualizat joi, 28 martie 2024 12:27MM Stoica, presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB, a vorbit despre faptul ca Stefan Tarnovanu a fost in afara lotului la amicalul Columbia - Romania 3-2.Portarul de la FCSB a fost pe banca la partida cu Irlanda de Nord, 1-1, insa la meciul impotriva Columbiei nu a mai prins foaia, in locul lui fiind preferat Aioani. Nita si Horatiu Moldovan au aparat in cele doua amicale. Primul ... citește toată știrea