MM Stoica, dupa CSU Craiova - FC Arges: "Se vede mana lui Reghe. Chiar daca are probleme, nu le duce in vestiar"

Articol de GSP - Publicat sambata, 12 martie 2022, 07:51 / Actualizat sambata, 12 martie 2022 09:26CS Universitatea Craiova a debutat excelent in play-off. Dupa 3-0 cu FC Arges, Mihai Stoica a laudat jocul prestat de echipa lui Laurentiu Reghecampf.Desi formatia din Banie a avut momente complicate in acest sezon, CSU Craiova a bifat cel de-al saptelea succes consecutiv in Liga 1, iar Laurentiu Reghecampf este pentru prima data cand ajunge la o astfel de borna in cariera.CSU Craiova - FC ... citeste toata stirea