MM Stoica ii inchide usa unuia dintre cei mai curtati fotbalisti din Liga 1: "N-ai ce sa cauti la Steaua, daca ai jucat acolo!"

Articol de GSP - Publicat joi, 03 februarie 2022, 17:28 / Actualizat joi, 03 februarie 2022 17:33Mike Cestor (29 de ani), fundasul central de picior stang al lui CFR Cluj, nu are nicio sansa sa vina la FCSB - aceasta e opinia lui Mihai Stoica, managerul general al ros-albastrilor."Cel putin din punctul meu de vedere, daca joci in liga a 5-a din Anglia, nu ai ce sa cauti la Steaua. Cu tot respectul, n-ai ce sa cauti, e Steaua!", a declarat MM in emisiunea "Sport Report" de la Telekom Sport.