Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 13 august 2023, 15:13 / Actualizat duminica, 13 august 2023 15:36Mihai Stoica, managerul FCSB, are doar cuvinte frumoase despre Alexandru Pantea, fundasul dreapta in varsta de 19 ani al ros-albastrilor.Ajutat si de regula U21, Pantea s-a impus ca titular la FCSB in acest start de sezon. Cu evolutii bune si foarte bune, Alex a impresionat in cele 5 meciuri bifate pana acum, toate din primul minut. MM afirma ca fotbalistul lansat chiar de FCSB ... citeste toata stirea