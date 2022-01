MM Stoica surprinde: "E cea mai buna varianta pentru Romania! Peste Dan Petrescu"

Articol de GSP - Publicat sambata, 08 ianuarie 2022, 18:24 / Actualizat sambata, 08 ianuarie 2022 18:24Mihai Stoica (56 de ani), managerul celor de la FCSB, a vorbit despre posibila numire a lui Ladislau Boloni (68 de ani) pe banca nationalei Romaniei."Cred ca este o varianta neasteptata si, cel putin la ce stim noi despre Boloni, pare varianta cea mai buna in acest moment, in conditiile in care s-au vehiculat nume de antrenori fara experienta, care erau accesibili si isi doreau sa ajunga ... citeste toata stirea