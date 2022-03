Mobilizare fara precedent * Ce s-a intamplat cu jucatoarea din Ucraina afectata direct de razboi

Articol de GSP - Publicat joi, 31 martie 2022, 14:20 / Actualizat joi, 31 martie 2022 14:25Ucraineanca Lesia Tsurenko, 135 WTA, a starnit un val de compasiune, dupa ce a postat un mesaj dureros pe retelele sociale."Dupa cea mai grea luna din viata mea am dureri de cap, atacuri de panica si vina constanta pentru razboiul din Ucraina. Ma confrunt cu multe provocari. Ca jucatoare provenita din Kiev, nu am efectiv unde sa merg. Azi fiecare ucrainean are propria poveste de cosmar. Unde sa ma duc ... citeste toata stirea