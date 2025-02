Modificari de ultima ora in lotul campioanei Romaniei la baschet * Mihai Silvasan: "A trebuit sa luam niste decizii grele"

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 28 februarie 2025, 16:58 / Actualizat vineri, 28 februarie 2025 17:00U-BT Cluj-Napoca a produs doua modificari in lotul largit al echipei pentru Liga Nationala de Baschet Masculin, chiar in ultima zi in care se puteau face schimbari. Asadar, Deshawn Stephens si DJ Seeley le-au luat locul lui Gediminas Orelik si Karel Guzman.U-BT Cluj-Napoca se pregateste de cel mai important meci al sezonului, care va avea loc marti, 4 martie, pe terenul lui ... citește toată știrea