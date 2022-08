Modificari in programul etapei #4 din Liga 1: meciul lui FCSB a fost mutat in alta zi

Articol de GSP - Publicat joi, 04 august 2022, 11:02 / Actualizat joi, 04 august 2022 11:50Doua modificari in etapa #4 din Liga 1: FCSB ar fi trebuit s-o infrunte luni seara pe CS Mioveni, insa partida a fost mutata sambata. Pentru ca "rocada" sa fie completa, un alt meci si-a schimbat data de disputare.Joia viitoare, vicecampioana infrunta Dunajska Streda in cea de-a doua mansa din turul III al Confernce League. Confruntarea dintre CS Mioveni si FCSB era programata initial luni, 8 august, ... citeste toata stirea