Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 11 septembrie 2023, 12:52 / Actualizat luni, 11 septembrie 2023 13:09Nationala U18 a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa similara a Republicii Moldova, scor 2-4, intr-o partida amicala disputata luni, la Centrul National de Fotbal de la Buftea.Selectionata pregatita de Ion Marin a bifat un rezultat dezamagitor in cel de-al doilea test de verificare disputat in compania moldovenilor. Chiar daca Romania U18 conducea cu 2-1 in minutul 72 (goluri ... citeste toata stirea