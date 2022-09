Moment istoric in tenis! Djokovic, Nadal, Federer si Murray vor fi coechipieri la Laver Cup: "Va fi ceva unic!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 22 iulie 2022, 15:52 / Actualizat vineri, 22 iulie 2022 16:10Laver Cup va aduce o premiera istorica in tenisul masculin. Pentru prima data, "Big 4" vor face echipa la Laver Cup, in perioada 23-25 septembrie, dupa ce Novak Djokovic (35 de ani, 7 ATP) a acceptat si el invitatia organizatorilor.Proaspatul campion de la Wimbledon a anuntat oficial ca va participa la Laver Cup, competitie in care doua echipe, formate din jucatori din Europa si restul lumii, se ... citeste toata stirea