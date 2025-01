Moment istoric pentru arbitrajul romanesc! Sebastian Coltescu devine primul "central" ce ajunge la 400 de meciuri in Superliga

Articol de Andrei Craitoiu, Liviu Manolache - Publicat joi, 16 ianuarie 2025, 14:37 / Actualizat joi, 16 ianuarie 2025 14:37Sebastian Coltescu (46 de ani) deschide oficial anul 2025 in Superliga, fiind delegat de Comisia Centrala a Arbitrilor la Unirea Slobozia - Sepsi (vineri, ora 17:00). Meciul va inseamna un record unic in fotbalul romanesc, Coltescu urmand sa bifeze meciul 400 in Superliga, fiind singurul arbitru roman ce ajunge la aceasta cifra impresionanta.Dupa o perioada de pauza, ... citește toată știrea