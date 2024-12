Moment istoric pentru CSM Unirea Alba Iulia! O victorie cu SCM Ramnicu Valcea o duce in sferturile Cupei Romaniei, iar Alexandru Pelici e categoric: "Un meci al unui oras, al unei comunitati"

CSM Unirea Alba Iulia (locul 2 in Seria 7 a Ligii 3) va intalni marti, 17 decembrie, pe teren propriu, SCM Ramnicu Valcea (locul 1 in Seria 8 a Ligii 3) in runda a 3-a, ultima, a fazei grupelor Cupei Romaniei, in urma careia se vor decide calificatele in sferturile intrecerii.Primele doua clasate din fiecare grupa vor merge in fazele eliminatorii, iar CSM Unirea Alba Iulia este pe locul 3, cu 4 puncte, la egalitate cu locul 2, FK Miercurea Ciuc. De partea cealalta, SCM Ramnicu Valcea ocupa ... citește toată știrea