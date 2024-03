Moment istoric! Primul mare eveniment sportiv transmis LIVE pe Netflix: "Doua vedete, un meci epic"

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 11 decembrie 2023, 21:54 / Actualizat luni, 11 decembrie 2023 22:54Netflix va difuza pentru prima oara in istorie un eveniment sportiv live! Pe 3 martie 2024, compania americana va transmite in direct meciul demonstrativ dintre Carlos Alcaraz si Rafael Nadal. Intalnirea dintre cei doi va avea loc in Las Vegas.Cei de la Netflix au facut marele anunt luni seara: "Doua vedete ale tenisului. Un meci epic. Servit LIVE pe Netflix. The Netflix Slam, din 3 ... citește toată știrea