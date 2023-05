Politehnica Iasi si-a asigurat matematic titlul de campioana a Ligii 2 in acest sezon, dupa victoria clara obtinuta, miercuri seara, pe propriul teren in fata Stelei.Sustinuta din tribune de aproape 8.500 de spectatori care au creat o atmosfera frumoasa, echipa pregatita de Leo Grozavu a facut spectacol si s-a impus de o maniera categorica, scor 5-1 (2-0), securizandu-si prima pozitie in clasamentul Ligii 2, cu doua runde inainte de final.Moment inedit petrecut la vestiare, la finalul ... citeste toata stirea