Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 22 aprilie 2023, 22:09 / Actualizat sambata, 22 aprilie 2023 22:34Jucatorii de la Farul si CFR Cluj s-au incaierat in minutul 63 al meciului de la Constanta, in urma unei lovituri primite de capitanul oaspetilor, Andrei Burca.In minutul 63 al partidei, in momentul unei lovituri libere a ardelenilor, executata de Krasniqi, Andrei Burca a alunecat in careul advers si a fost lovit in zona capului de David Kiki, fundasul dreapta al gazdelor. ... citeste toata stirea