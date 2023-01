Momentul care i-a schimbat cariera lui Tavi Popescu * De ce a refuzat CSU Craiova: "Sunt mai bun de atat"

Articol de GSP - Publicat marti, 03 ianuarie 2023, 20:38 / Actualizat marti, 03 ianuarie 2023 20:51Octavian Popescu (20 de ani), mijlocasul stanga de la FCSB, a rememorat momentul in care a decis sa plece de la CSU Craiova, inainte sa ajunga la ros-albastri.In 2019, Tavi a fost imprumutat de Universitatea Craiova de la Regal Bucuresti, clubul la care a crescut. In 2020, el a refuzat propunerea oltenilor de a ramane in Banie si a ajuns la FCSB. La doi ani si jumatate de la acel moment, el a ... citeste toata stirea