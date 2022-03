Momentul in care Adrian Mititelu a ajuns patron la Craiova. "Sa fii patron la Universitatea era mai important decat sa ajungi primar!"

Adrian Mititelu JR. a povestit despre momentul cand tatal lui a ajuns patron la echipa craioveana.Omul care se ocupa in prezent de clubul antrenat de italianul Nicolo Napoli a dezvaluit ca in momentul cand a aflat acest lucru, era la scoala. Fiul omului de afaceri a iubit de mic echipa din Banie si recunoaste ca nu poate uita anul 2005."Sa fii patron la Universitatea era mai important decat sa ajungi primar!" "In 2005 a cumparat clubul de fotbal. Imi aduc aminte. Era o zi de iunie, nu pot sa ... citeste toata stirea