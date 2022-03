Momentul razbunarii pentru Steaua! Daniel Oprita, inaintea meciului cu Petrolul: "Cred ca suntem in cea mai buna perioada, aratam din ce in ce mai bine." Argumentele "principalului" pentru succes si reactia lui Remus Chipirliu

Steaua are meci cu Petrolul in etapa a 2-a a play-off-ului din Liga 2, sambata, de la ora 14:00. Derby-ul, in format live-text pe Liga2.ro, a fost prefatat de antrenorul Daniel Oprita, dar si de atacantul formatiei din Ghencea, Remus Chipirliu. Cei doi vor victoria in disputa de pe teren propriu.Daniel Oprita: "Sa facem un joc bun si sa castigam acest meci!"Daniel Oprita pregateste echipa astfel incat sa isi ia revansa fata de confruntarea din sezonul regular, de la Ploiesti, cand Petrolul ... citeste toata stirea