Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 05 august 2023, 08:25 / Actualizat sambata, 05 august 2023 09:43Monica Niculescu si partenera Alexa Guarachi au avansat, vineri seara, in finala turneului de la Washington, dotat cu premii totale in valoare de 251.750 de dolari. Perechea romano-chiliana a trecut in penultimul act de Shuko Aoyama (Japonia) si Gabriela Dabrowski (Canada), scor 6-3, 6-1.Sportiva din Romania s-a calificat in cea de-a doua finala a sa din acest an, dupa ce a mai disputat ... citeste toata stirea