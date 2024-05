Monica Niculescu la a 34-a finala la dublu in circuitul WTA * Lupta pentru trofeul de la Strasbourg

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 24 mai 2024, 15:29 / Actualizat vineri, 24 mai 2024 15:57Monica Niculescu (36 de ani, 57 WTA) si Cristina Bucsa (26 de ani, 72 WTA) s-au calificat in finala turneului WTA 500 de la Strasbourg, dupa o victorie clara in fata perechii olandezo-braziliene Demi Schuurs/Luisa Stefani cu 6-1, 6-4.Monica Niculescu s-a simtit mereu bine in proba de dublu, iar acum, pe final de cariera i se dedica in totalitate. Vineri, romanca a obtinut calificarea in a ... citește toată știrea