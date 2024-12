Monica Niculescu si Gabriela Ruse, al doilea titlu in 2024! Romancele au facut spectacol in finala de la Angers

Articol de David Istrate - Publicat duminica, 08 decembrie 2024, 21:02 / Actualizat duminica, 08 decembrie 2024 21:33Monica Niculescu (37 de ani) si Gabriela Ruse (27 de ani) au castigat turneul WTA de 125 de puncte de la Angers, din Franta, dupa o finala adjudecata in doua seturi in fata elvetiencelor Belinda Bencic si Celine Naef, scor 6-3, 6-4.Monica Niculescu si Gabriela Ruse au revenit in aceasta saptamana pe teren si au reusit prestatii excelente la turneul WTA de la Angers, ... citește toată știrea