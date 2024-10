Monica Niculescu si Gabriela Ruse s-au calificat in finala la Hong Kong

Articol de Luminita Paul - Publicat sambata, 05 octombrie 2024, 13:14 / Actualizat sambata, 05 octombrie 2024 13:14Perechea romana Monica Niculescu-Gabriela Ruse a avansat in ultimul act al turneului WTA 125 de la Hong Kong pe tabloul de dublu, dupa ce s-a impus cu in disputa cu favoritele principale, Ulrikke Eikeri (Nor) si Fang-Hsien Wu (Tpe), 6-2, 6-7 (2), 10-4.Prima finala de categorie WTA 125 pentru Monica Niculescu si Gabriela Ruse, romancele reusind sa se impuna in penultimul act in ... citește toată știrea