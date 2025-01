Mostenirea lui Benjamin Siegrist la Rapid * Ce lasa in urma portarul care a pierdut buturile in fata lui Marian Aioani

Articol de George Nistor - Publicat marti, 28 ianuarie 2025, 17:59 / Actualizat marti, 28 ianuarie 2025 18:29Benjamin Siegrist a parasit-o pe Rapid, nemultumit de statutul de rezerva pe care il avea la echipa dupa revenirea de la ultima accidentare, suferita la finalul lunii noiembrie. Portarul a ajuns sub forma de imprumut pana la finele sezonului la Genoa CFC, celalalt club al actionarului Dan Sucu, insa are sanse minime de a mai reveni in Romania, intrucat italienii au posibilitatea de a-l ... citește toată știrea