Motivul bizar pentru care Mats Wilander crede ca favoritii sunt eliminati la Australian Open 2023

Articol de GSP - Publicat luni, 23 ianuarie 2023, 10:08 / Actualizat luni, 23 ianuarie 2023 10:10Mats Wilander, 58 de ani, crede ca Australian Open 2023 are o problema bizara.Doar doua jucatoare din Top 10 WTA s-au calificat in sferturile de finala, in timp ce pe tabloul masculin, au mai ramas 3. Mats Wilander crede ca una dintre explicatiile pentru care avem primul Grand Slam din Era Open in care unul dintre primii 2 favoriti, atat la masculin, cat si la feminin, nu prind sferturile de ... citeste toata stirea