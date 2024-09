Motivul pentru care jucatorul de baza a cerut sa plece de la CFR Cluj: "A zis ca nu mai e apt din punct de vedere psihic"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat miercuri, 04 septembrie 2024, 13:29 / Actualizat miercuri, 04 septembrie 2024 13:29Mijlocasul defensiv Karlo Muhar (28 de ani) a fost om de baza la CFR Cluj in ultimii doi ani, perioada in care a imbracat tricoul "feroviar" de 97 de ori. Muhar a fost vandut de catre conducerea ardelenilor la Al-Qrobah (Arabia Saudita) in schimbul sumei de 1,5 milioane de euro, chiar inainte de dubla cu Pafos din play-off-ul pentru Conference League (pierduta cu 3-1 la ... citește toată știrea