Mouratoglou a explicat la Cluj cum l-a schimbat colaborarea cu Simona Halep: "Le-am marturisit apropiatilor ca simt ca am terminat cu antrenoratul * Cum a intrerupt relatia cu Serena Williams

Articol de Valentin Schiopu - Publicat sambata, 11 iunie 2022, 07:34 / Actualizat sambata, 11 iunie 2022 09:27Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a sustinut vineri un masterclass in Polivalenta clujeana in cadrul Sports Festival, vorbind si despre colaborarea cu fostul lider mondial.Antrenorul Simonei Halep a vorbit pret de o ora in fata zecilor de fani prezenti despre experientele decisive care l-au facut un antrenor de succes si a raspuns la final unor intrebari legate de ... citeste toata stirea