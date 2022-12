Mugurel "Pele" Buga, 45! "Din pacate, fotbalistii romani nu au cultura fotbalistica. Liga 1 a ajuns o banala competitie!"

Mugurel Buga, fostul mare fotbalist al FC Brasov, implineste astazi, 16 decembrie 2022, 45 de ani!Ca fotbalist, Buga a cunoscut cele mai mari satisfactii la FC Brasov si Rapid. Are si o scurta experienta in strainatate, in Grecia, la Xanthi Skoda, iar la echipa nationala a bifat 6 selectii si a marcat un gol.La multi ani, "Pele" Buga!Conducator sau antrenor?Buga este manager sportiv la FC Brasov si urmeaza cursurile pentru obtinerea carnetului de antrenor la CNFPA."45 de ani! A trecut ... citeste toata stirea