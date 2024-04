"*Multumim* pentru abuzuri!". Galeria boicoteaza meciul din Superliga

Articol de Andrei Craitoiu, Ionut Iordache - Publicat duminica, 28 aprilie 2024, 13:20 / Actualizat duminica, 28 aprilie 2024 13:20Ultrasii celor de la Otelul Galati au refuzat sa vina la meciul de astazi cu Hermannstadt. In semn de protest "pentru abuzurile la care sunt supusi de catre Jandarmerie", si-au motivat acestia decizia.Otelul si Hermannstadt se intalnesc duminica, de la 13:30, in etapa #7 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO si in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 si ... citește toată știrea