Murray face o paralela cu fotbalul, pentru a-i da o lectie lui Naomi Osaka: "Cum de e permis asa ceva?"

Articol de GSP - Publicat luni, 14 martie 2022, 19:05 / Actualizat luni, 14 martie 2022 19:10Naomi Osaka (24 de ani, 78 WTA) a izbucnit in lacrimi in meciul cu Veronika Kudermetova (24 de ani, 24 WTA), 0-6, 4-6 in turul 2 la Indian Wells. Andy Murray (34 de ani, 88 ATP) i-a oferit un sfat pretios sportivei nipone.Osaka a fost jignita de un fan in timpul meciului din turul secund. Fostul lider mondial a incercat sa isi faca dreptate, a cerut microfonul arbitrului de scaun pentru a transmite ... citeste toata stirea