Mutare neasteptata in Superliga: FCSB il vrea pe fotbalistul Universitatii Craiova * Radoi poate pierde primul jucator chiar in aceste zile

Articol de Maria Olteanu - Publicat sambata, 01 februarie 2025, 11:47 / Actualizat sambata, 01 februarie 2025 12:14Elvir Koljic (29 de ani), atacantul Universitatii Craiova, ar putea parasi echipa in aceasta iarna. Desi in ultimele zile s-a scris ca ar avea sanse sa prinda un transfer in tara natala, sursele GSP sustin ca bosniacul poate ramane in Superliga si sa mearga chiar la rivala din Bucuresti a oltenilor, FCSB.Elvir Koljic a intrat in ultimele 6 luni de contract cu gruparea olteana ... citește toată știrea