Mutare spectaculoasa facuta de CS Comunal Selimbar! Si-a adus un congolez pentru care Toulouse a platit 5 milioane de euro lui Rennes in 2018

CS Comunal Selimbar si-a intarit ofensiva cu un atacant congolez. Echipa sibiana si-a asigurat serviciile unui international congolez de 28 de ani (pe care ii implineste la 17 aprilie), Firmin Ndombe Mubele, care are un CV impresionant.Firmin Ndombe Mubele a semnat cu CS Comunal SelimbarFirmin Ndombe Mubele are 44 de selectii la nationala tarii sale, pentru care a marcat 9 goluri. Atacantul camerunez a jucat in Ligue 1 pentru Rennes si Toulouse, ultimul club platind pentru el 5.000.000 de ... citeste toata stirea