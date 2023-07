Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 18 iulie 2023, 18:47 / Actualizat marti, 18 iulie 2023 18:56Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, a dezvaluit ca Neftchi Baku, echipa preluata de curand de Adrian Mutu, l-a ofertat pe fundasul Mark Tamas (29 de ani). Azerii au oferit 100.000 de euro, "o suma ridicola" in opinia sefului de la Sepsi.Adrian Mutu are in vizor un stoper din SuperLiga. Este vorba despre maghiarul Mark Tamas, care din septembrie 2022 este legitimat la Sepsi OSK. ... citeste toata stirea