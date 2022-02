Mutu pierde teren! Conducerea si liderii galeriei Rapidului si-au ales alt favorit pentru inlocuirea lui Mihai Iosif

Articol de Dan Udrea - Publicat sambata, 26 februarie 2022, 07:58 / Actualizat sambata, 26 februarie 2022 09:42Rapid i-a transmis un ultimatum lui Mihai Iosif si a alcatuit o lista cu posibili antrenori. Adrian Mutu ramane in continuare o solutie, dar conducerea si suporterii il vor pe Ianis Zicu, legat de club prin trecutul de jucator.Mihai Iosif a fost eroul promovarii din vara trecuta si a surprins in prima parte a sezonului cu rezultate foarte bune obtinute si in prima liga, dar si-a ... citeste toata stirea