Mutu, prima reactie despre negocierile cu Rapid: "Astept sa revin pe banca" * Cand ar putea prelua echipa de la Iosif

Articol de GSP - Publicat joi, 24 februarie 2022, 18:05 / Actualizat joi, 24 februarie 2022 18:36Adrian Mutu, 43 de ani, a vorbit in premiera despre informatia dezvaluita in exclusivitate de GSP.ro: Rapid il vrea pe "Briliant" in locul lui Mihai Iosif!Mutu nu a infirmat negocierile cu Rapid, anunta ca se afla in discutii cu mai multe echipe din Romania si lasa de inteles ca e posibil sa preia o formatie la finalul sezonului regulat, adica peste 3 etape.DINAMO - RAPIDCe se intampla cu ... citeste toata stirea