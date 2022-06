Mutu se ia de Tavi Popescu: "El a fost singurul minus cu Finlanda!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 12 iunie 2022, 10:01 / Actualizat duminica, 12 iunie 2022 10:01Romania - Finlanda 1-0 * Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul Rapidului, n-a fost convins de evolutia lui Octavian Popescu (19), extrema stanga de la FCSB schimbata dupa 54 de minute.Romania mai are un singur meci de jucat in iunie, marti, pe 14, cu Muntenegru (ora 21:45, stadion Giulesti, liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe PrimaTV)"Cred ca singurul minus de aseara a fost evolutia mai putin ... citeste toata stirea