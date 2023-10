Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 23 octombrie 2023, 08:05Basarab Panduru (53 de ani) l-a simtit pe Alexandru Baluta (30 de ani) confuz, pierdut in FCSB - FC Voluntari 0-0.Rezerva la inceputul meciului, Alexandru Baluta a fost aruncat in lupta la pauza, in locul debutantului Dorin Rotariu.Jucatorul adus in vara nu a reusit sa schimbe soarta partidei, desi a avut cea mai mare ocazie a gazdelor, lovind bara in prelungirile partidei.Basarab Panduru a analizat jocul lui Baluta, pe care ... citeste toata stirea