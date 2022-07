"N-a fost accident, a fost incercare de asasinare!" * Celebrul ciclist Alejandro Valverde, implicat intr-un accident cu o masina

Articol de GSP - Publicat duminica, 03 iulie 2022, 12:13 / Actualizat duminica, 03 iulie 2022 12:14Ciclistul spaniol Alejandro Valverde (Movistar) si doi prieteni au fost loviti de o masina in Murcia, Spania. Soferul a fugit de la locul accidentului, dar s-a predat astazi.Cei 3 ciclisti au fost dusi la spital, iar echipa lui Valverde a publicat un comunicat in care a spus ca rutierul in varsta de 42 de ani este in afara oricarui pericol. Totusi, rutierul a fost tinut sub supraveghere 24 de ... citeste toata stirea