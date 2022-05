"N-am mai trait niciodata o asemenea rusine" * Conducerea lui FC Arges le arata obrazul fotbalistilor: "M-am certat cu domnul Gentea pentru ei!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 08 mai 2022, 11:40 / Actualizat duminica, 08 mai 2022 12:21Jean Vladoiu, presedintele lui FC Arges, le arata obrazul jucatorilor dupa o noua umilinta incasata in play-off, 0-6 pe teren propriu cu CFR Cluj."Macelariti" de liderul Ligii 1 chiar in ziua in care aniversau 50 de ani de la primul titlu din istorie, fotbalistii alb-violetilor au ajuns la 14 goluri incasate in ultimele 3 partide, un record negativ nemaivazut de la introducerea actualului sistem ... citeste toata stirea