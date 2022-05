Nae Constantin a scris istorie la Petrolul! Antrenorul stie sa si rada! A facut-o dupa ce a promovat in Liga 1: "Nici eu nu-mi puneam mari sperante, nu mai vorbesc de lume"

Petrolul a reusit promovarea in Liga 1 cu o etapa inainte de finalul sezonului de Liga 2, editia 2021-2022, dupa succesul de pe teren propriu cu Concordia Chiajna, scor 2-0.Echipa ploiesteana a reusit cu Nicolae Constantin antrenor ceea ce putini credeau la inceputul campionatului, mai ales in contextul financiar in care a trecuse clubul, dupa retragerea partenerului finantator mai intai doar ca sponsor si apoi definitiv.Nae Constantin, la prima promovare ca antrenor: "Nici eu nu-mi puneam ... citeste toata stirea