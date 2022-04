Nae Constantin, dezamagit de prestatia elevilor sai in derby: "Am facut doua greseli mari, care ne-au costat"

Articol de GSP - Publicat sambata, 02 aprilie 2022, 17:06 / Actualizat sambata, 02 aprilie 2022 17:31CSA Steaua a invins Petrolul Ploiesti in derby-ul etapei #2 din play-off-ul Ligii 2, scor 2-1. Nae Constantin, antrenorul prahovenilor, a analizat prestatia elevilor sai.Desi a condus cu 1-0 in Ghencea, Petrolul a plecat invinsa din meciul cu Steaua, iar Nae Constantin s-a declarat nemultumit de greselile pe care elevii sai le-au comis in aparare.CSA STEAUA - PETROLUL 2-1Stelistii au ... citeste toata stirea