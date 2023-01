Nae Constantin, incurcat de mocirla de pe "Ilie Oana": "In mod normal, Budescu ar fi fost titular" + Pierdere grea pentru Petrolul: "Se vorbeste de operatie"

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 28 ianuarie 2023, 19:32 / Actualizat sambata, 28 ianuarie 2023 19:44Nicolae Constantin (49 de ani), antrenorul de la Petrolul Ploiesti, a analizat infrangerea cu Chindia de astazi, scor 1-2."Un meci de lupta, spectaculos pe alocuri, cu faze de poarta. Din pacate, nu am putut scoate un rezultat pozitiv astazi. E dureros, baietii au alergat, au muncit, doar ca nu am avut sansa in anumite momente, cand am fi putut sa ne desprindem, dar nu am reusit ... citeste toata stirea