Naomi Osaka, infrangere surprinzatoare la Indian Wells: "Nu sunt accidentata, dar ma simt ciudat"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 06 martie 2025, 11:02 / Actualizat joi, 06 martie 2025 11:11Naomi Osaka (27 de ani si 56 WTA), castigatoare la Indian Wells in 2018, a fost invinsa in primul tur de Camila Osorio (23 de ani si 53 WTA) cu 6-4, 6-4.Japoneza Naomi Osaka, antrenata de Patrick Mouratoglou, a cedat inca din primul tur la Indian Wells, inregistrand a treia infrangere a sezonului. Ea a pierdut cu 4-6, 4-6 in fata Camilei Osorio din Columbia.WTA INDIAN WELLSIrina Begu, ... citește toată știrea