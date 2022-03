Nasser Chamed, jucatorul care a acuzat Farul ca l-a tras pe sfoara, a semnat cu alta echipa din Liga 1

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 18 martie 2022, 15:12 / Actualizat vineri, 18 martie 2022 15:20Chindia Targoviste l-a transferat pe mijlocasul lateral Nasser Chamed (28 de ani), care era liber de contract dupa despartirea de Gaz Metan Medias.Mijlocasul francez cu origini in Comore nu va ramane fara echipa pana in vara. Chamed a batut palma cu Chindia, care i-a oferit un contract valabil pana la finalul sezonului, cu optiune de prelungire pentru inca un an.RAZBOI IN UCRAINACe ... citeste toata stirea