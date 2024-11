"Nasul" italienilor! * Sabrerul Radu Nitu, medalie de argint in etapa de Cupa Mondiala din Algeria

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat sambata, 09 noiembrie 2024, 17:28 / Actualizat sambata, 09 noiembrie 2024 19:30Juniorul Radu Nitu a cucerit medalia de argint in cadrul etapei de Cupa Mondiala de sabie pentru seniori de la Oran (Algeria), invingand pe parcursul competitiei trei sabreri italieni de top si cedand in finala, 11-15, in fata francezului Sebastien Patrice.Intrecerea de pe continentul african s-a intins pe doua zile. Vineri, in prima zi a concursului, Nitu (19 ani), care este ... citește toată știrea