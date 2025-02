Natalia Constantin, medalie de bronz la CE pentru cadeti si juniori

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat luni, 24 februarie 2025, 16:32 / Actualizat luni, 24 februarie 2025 17:12Spadasina tricolora Natalia Constantin a cucerit medalia de bronz in cadrul concursului de cadete de la CE de la Antalya, ajungand pana in faza semifinalelor, unde a pierdut, 14-15, in fata ucrainencei Alina Dmytruk.Constantin, 16 ani, a incheiat pe locul 5 faza grupelor concursului de spada feminin, si a beneficiat de bye pe tabloul extins, de 128.In primele 64, Natalia ... citește toată știrea