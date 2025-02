Nationala de rugby a Romaniei si-a asigurat calificarea la Cupa Mondiala 2027, dupa ce a invins selectionata Belgiei

Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 08 februarie 2025 23:55 / Actualizat sambata, 08 februarie 2025 23:58Nationala Romaniei s-a calificat la Cupa Mondiala din 2027, dupa ce a invins echipa Belgiei cu scorul de 31-14 (10-7), sambata seara, la Mons, in Rugby Europe Championship 2025."Stejarii" au reusit sa faca un meci bun, cu un joc legat, in special in repriza secunda, pe un teren greu, in partida din cadrul Rugby Europe Championship 2025, si au castigat cu toate ca au jucat in ... citește toată știrea