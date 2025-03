Nationala de rugby a Romaniei, surclasata de Georgia in semifinalele Rugby Europe Championship 2025!

Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 02 martie 2025, 15:37 / Actualizat duminica, 02 martie 2025 15:51"Stejarii" au cedat in semifinala Rugby Europe Championship 2025 disputata pe stadionul Avceala din Tbilisi, 5-43 (0-29) in fata Georgiei, inscriind punctele de onoare printr-un eseu in ultimul minut de joc. Meciul pentru bronz va fi contra Portugaliei, in weekend-ul 15-16 martie.Nationala Romaniei a cedat pentru a 20-a oara in fata celei a Georgiei in a 32-a infruntare dintre cele ... citește toată știrea