Nationala feminina de volei a Romaniei s-a calificat in Final Four-ul Golden League

Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 02 iunie 2024, 22:33 / Actualizat duminica, 02 iunie 2024 22:33Romania va evolua in Final Four al Golden League la feminin, programat pe 15-16 iunie, in Cehia, la Ostrava, dupa ce s-a clasat pe locul 3 la capatul meciurilor din Grupa I.Ultima runda de meciuri din Golden League, faza intai, disputata pe parcursul a trei saptamani de competitie, a avut loc la Gijon (Spania), Tarnow (Polonia), Baku (Azerbaidjan) si Bratislava (Slovacia). Cele trei ... citește toată știrea